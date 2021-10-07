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Массовый спорт

Чернышенко рассказал о задачах госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта"

Новая программа вступит в силу с 1 января
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главными задачами госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" являются увеличение популярности массового спорта, поддержка профессиональных спортсменов, развитие инфраструктуры и подготовка кадров. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Ранее правительство утвердило новую государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Она вступит в силу с 1 января.

"Программа обеспечивает развитие сразу нескольких направлений, - сказал Чернышенко. - Это и увеличение популярности массового спорта, и поддержка профессиональных спортсменов, конечно, развитие инфраструктуры и подготовка кадров. Напомню, вовлечение не менее 70% граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом - это поручение президента РФ Владимира Путина".

Чернышенко напомнил про задачи в спорте высших достижений. "Перед нами стоит цель, чтобы половина спортсменов, участвующих в международных турнирах в олимпийских дисциплинах, входили минимум в топ-8 по их итогам, а наша сборная на Олимпийских играх неизменно была в первой тройке неофициального зачета", - отметил вице-премьер.

"Победы наших спортсменов на международной арене - это результат, к которому ведет серьезная подготовка во всех возрастах, начиная с детско-юношеского и до профессионального спорта, - сказал Чернышенко. - Правильная работа со спортсменами, начиная с детского возраста, позволит повышать показатели на знаковых соревнованиях по олимпийским видам спорта и готовить сильную национальную сборную-лидера на Олимпийских играх. А достижения на международной арене - дополнительный стимул для российских граждан заниматься спортом".

Вице-премьер отметил, что более половины граждан России имеют возможность регулярно заниматься спортом. "В 78 субъектах строится около 150 крытых объектов и около 100 площадок открытого типа для занятий физической культурой. Почти 70 из них запланированы к открытию в ближайшее время. Что касается кадров, то в спортивной сфере работает более 400 тыс. специалистов, и этот показатель будем повышать, чтобы обеспечить возможность регулярных занятий спортом для не менее 100 млн жителей страны", - заключил Чернышенко.

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