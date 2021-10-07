"Уфа" планирует выдвинуть кандидатуру Хачатурянца на пост президента РПЛ

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Уфа" выдвинет кандидатуру Ашота Хачатурянца на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Выборы главы лиги пройдут 22 ноября. И. о. президента РПЛ был назначен глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц после того, как 5 октября Сергей Прядкин объявил об уходе с поста руководителя РПЛ.

"Завтра отправим официальное письмо [о выдвижении Хачатурянца]", - сказал Газизов.

Заявки от претендентов на пост президента РПЛ принимаются до 8 октября. Итоговый список кандидатов направляется в избирком Российского футбольного союза не позднее чем за 30 дней до проведения выборов, то есть не позднее 23 октября.