Леонов: стадион в Казани на 100% готов к матчу сборных России и Словакии

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Газон стадиона "Ак Барс - Арена" в Казани полностью готов к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными России и Словакии. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Матч состоится 8 октября и начнется в 21:45 мск. 21 августа Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. 26 августа генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что организация рассматривает варианты переноса матча между сборными России и Словакии из Казани. На следующий день пресс-служба стадиона сообщила, что игра, как и планировалось, пройдет в столице Татарстана, тогда было объявлено о переносе всех мероприятий, включая матчи "Рубина", с "Ак Барс - Арены" на Центральный стадион для подготовки поля.

"Газон стадиона готов на 100% перед завтрашним матчем, все готово к игре, - сказал Леонов. - Никаких отрицательных моментов не ожидается, команды прибыли. Вопросов никаких нет, матч состоится завтра, будем болеть за сборную. Всех все устраивает, с полем и газоном все в порядке".

Сборная России прилетела в Казань в четверг. Главный тренер сборной России Валерий Карпин по прилете попробовал татарское национальное блюдо чак-чак, с которым команду встречали представители местных властей.

"Встретились, все отлично, хорошее настроение, погода отличная, город готов, гостеприимный, - сказал Леонов. - О чем пообщались? Он прилетел, рабочая обстановка, сейчас самое главное, чтобы все хорошо получилось, чтобы команда была наготове. Настроение хорошее у всех, пока все идет своим чередом".

"Как оцениваю тренера? Завтра игра покажет, пока все идет хорошо. Вы же сами видите, прекрасно все получается, работа и результат есть. Будем надеяться, что в ближайших двух матчах сборная России даст бой и покажет себя с лучшей стороны", - заключил Леонов.

11 октября российская команда в гостях сыграет против команды Словении. В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).