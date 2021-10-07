Международный союз биатлонистов признал вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину "Спутник V", что может избавить привитых ею спортсменов, тренеров и других представителей команд от необходимости сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию во время соревнований. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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IBU также признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

"Полностью вакцинированные лица освобождены IBU от любых обязательств по тестированию, - отметили в IBU. - Это не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть различия".

"IBU проинформирует команды о правилах проезда/въезда ближе к началу соревнований, в отношении которых применяются национальные правила", - отметили в международной организации.

Человек будет считается полностью вакцинированным через 14 дней после получения второй дозы вакцины.

Международный сезон начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции.