СМИ: футболист дортмундской "Боруссии" Холанд намерен покинуть команду летом 2022 года

ТАСС, 7 октября. Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба "Боруссия" Эрлинг Холанд планирует сменить команду летом 2022 года. Об этом сообщает испанская газета AS.
Ранее журналист германского издания Sport Bild Кристиан Фальк на своей странице в Twitter сообщил, что руководство "Боруссии" намерено сохранить норвежца в команде и предложило ему повышение годовой заработной платы с €8 млн до €15 млн. Нынешний контракт 21-летнего нападающего действует до января 2024 года.
Прошедшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация, что в услугах форварда заинтересованы ведущие европейские клубы, среди которых английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", испанские "Реал" и "Барселона". По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €150 млн.
Холанду 21 год, за команду из Дортмунда он выступает с 2019 года, за это время норвежец поучаствовал в 67 матчах, в которых забил 68 голов и отдал 19 результативных передач.