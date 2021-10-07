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Футбол в Германии

СМИ: футболист дортмундской "Боруссии" Холанд намерен покинуть команду летом 2022 года

Нынешний контракт 21-летнего нападающего действует до января 2024 года
Эрлинг Холанд EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Эрлинг Холанд
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 7 октября. Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба "Боруссия" Эрлинг Холанд планирует сменить команду летом 2022 года. Об этом сообщает испанская газета AS.

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Ранее журналист германского издания Sport Bild Кристиан Фальк на своей странице в Twitter сообщил, что руководство "Боруссии" намерено сохранить норвежца в команде и предложило ему повышение годовой заработной платы с €8 млн до €15 млн. Нынешний контракт 21-летнего нападающего действует до января 2024 года.

Прошедшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация, что в услугах форварда заинтересованы ведущие европейские клубы, среди которых английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", испанские "Реал" и "Барселона". По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €150 млн.

Холанду 21 год, за команду из Дортмунда он выступает с 2019 года, за это время норвежец поучаствовал в 67 матчах, в которых забил 68 голов и отдал 19 результативных передач.

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