{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Управляющий делами футбольного клуба "Локомотив" Коротков выписан из больницы

В сентябре 80-летний функционер был госпитализирован с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Управляющий делами московского футбольного клуба "Локомотив" Владимир Коротков выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В сентябре Коротков был госпитализирован с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. В четверг он вернулся домой.

Короткову 80 лет, в качестве игрока он выступал за "Локомотив" с 1966 по 1969 год. Впоследствии Коротков перешел на тренерскую работу в футбольной школе москвичей. В 1993 году стал начальником команды "Локомотив", проработав на этой должности 15 лет. С 2008 года он является управляющим делами команды.

Теги
Российский футбол
Бокс
СМИ: поединок боксеров Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря в Монреале
Бой пройдет на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль"
Читать полностью