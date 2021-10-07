Управляющий делами футбольного клуба "Локомотив" Коротков выписан из больницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Управляющий делами московского футбольного клуба "Локомотив" Владимир Коротков выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В сентябре Коротков был госпитализирован с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. В четверг он вернулся домой.

Короткову 80 лет, в качестве игрока он выступал за "Локомотив" с 1966 по 1969 год. Впоследствии Коротков перешел на тренерскую работу в футбольной школе москвичей. В 1993 году стал начальником команды "Локомотив", проработав на этой должности 15 лет. С 2008 года он является управляющим делами команды.