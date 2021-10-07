Не попавшие на Олимпиаду спортсменки подали в суд на Мексиканскую федерацию велоспорта

ТАСС, 7 октября. Велогонщицы Ярели и Джессика Саласар подали судебный иск против Мексиканской федерации велосипедного спорта (FMC) в связи с неправильным процессом отбора на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает портал Cycling News.

Ярели Саласар считалась одним из главных кандидатов на медаль в олимпийских соревнованиях по велоспорту на треке в омниуме, однако, по решению FMC, вместо нее в квалификации выступила Джессика Саласар, которая претендовала на участие в спринтерских дисциплинах. В итоге ни одна из спортсменок не смогла отобраться на Игры в Токио.

"Я решила инициировать судебный процесс против Мексиканской федерации велоспорта, - сказала Ярели. - Знаю, нельзя изменить то, что уже произошло, но это необходимо для изменений в будущем, как для меня, так и для будущих поколений".

Раннее Международный союз велосипедистов (UCI) временно приостановил полномочия FMC за серьезные нарушения обязательств. FMC намерена избрать новый совет директоров 15 октября.