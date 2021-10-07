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Допинг в спорте

Российского тяжелоатлета Бондаренко дисквалифицировали на четыре года за допинг

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 19 мая 2020 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бронзового призера чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Сергея Бондаренко на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

32-летний спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 19 мая 2020 года.

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Допинг
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