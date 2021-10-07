Спиридонова: WADA проинформировано о процедуре избрания в наблюдательный совет РУСАДА

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о процедуре избрания наблюдательного совета. Об этом ТАСС сообщила секретарь общего собрания РУСАДА Елена Спиридонова.

В среду директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, возглавлявшая наблюдательный совет РУСАДА, приняла решение покинуть свой пост. Также из наблюдательного совета вышли летчик-космонавт Герой РФ Сергей Рязанский и адвокат Анатолий Кучерена.

"WADA было своевременно проинформировано учредителями о процедуре избрания, количестве кандидатов и работе с ними. Общее собрание состоялось 6 октября в целях скорейшего формирования наблюдательного совета в полном составе. До этого более недели шли консультации и собеседования. Все действия в обязательном порядке доводятся до сведения WADA", - сказала Спиридонова.

Новыми членами наблюдательного совета стали двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский. Спиридонова подчеркнула, что в состав наблюдательного совета выбраны признанные эксперты. В ближайшее время WADA будет детально проинформировано о каждом из избранных членов набсовета.