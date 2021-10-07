Чалов: футболисты ЦСКА сейчас не думают о месте в таблице чемпионата России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА на данный момент не думают о положении команды в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом журналистам после открытого урока для детей рассказал нападающий команды Федор Чалов.

ЦСКА занимает шестое место после 10 матчей, имея поровну очков (17) с занимающими четвертое и пятое места "Локомотивом" и "Краснодаром" соответственно.

"Классное мероприятие, независимо от пауз на сборную, такие надо проводить больше. Понятно, что есть ограничения, но это нужно делать обязательно, - сказал Чалов. - Сейчас никто в команде особо не думает насчет места, хотим побеждать в каждой игре. Мы делаем все, что в наших силах, выкладываемся в каждой игре и на тренировке".

Чалов сейчас больше играет на фланге. "Неважно, на какой позиции я сейчас, мне на фланге комфортно. Надеюсь, будут голы в ближайших играх", - добавил футболист, отметив, что не общался с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, а с игроком сборной Антоном Заболотным ему играть комфортно.

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, о чем общался с перешедшим в английский "Вест Хэм" из ЦСКА Николой Влашичем. "Он ждет голов и передач, но я думаю, что у него все получится. Что касается шансов сборной России на выход из отборочной группы, то их больше у хорватов", - отметил он.

Сборная России проведет ближайший матч со словаками 8 октября в Казани, а хорваты в этот же день - на выезде с командой Кипра.