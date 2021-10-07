В Федерации гандбола России дали оценку первому матчу сборной под руководством Бодниевой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Гандболистки сборной России в первом матче под руководством Людмилой Бодниевой на высоком уровне провели 20% игрового времени. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

В среду сборная России дома обыграла команду Швейцарии со счетом 26:22 в матче первого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года. Этот матч стал первым для Бодниевой в качестве главного тренера национальной команды. В сентябре на этом посту она сменила Алексея Алексеева.

"Мы только что обсуждали вчерашний матч с главным тренером женской сборной Людмилой Бодниевой. Если переводить качество игры в процентное соотношение, то примерно двадцать процентов игрового времени команда провела на высоком уровне. Стартовые отрезки обоих таймов удались нашей сборной", - сказал Воронин.

"Но мы должны быть реалистами - многие гандболистки впервые приехали в национальную команду. Волнение, безусловно, присутствовало, и это вполне естественно. За пять тренировочных занятий невозможно сделать команду, совершенную во всех отношениях. Думаю, что тренерский штаб и спортсменки проанализируют прошедшую встречу и сделают правильные выводы перед матчем в Литве, который пройдет уже 9 октября", - добавил он.

Сборная России на Олимпиаде в Токио стала серебряным призером. После финала многие гандболистки, побеждавшие на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, приостановили или завершили выступление за национальную команду. В их числе самый ценный игрок олимпийского турнира Анна Вяхирева. "Коллектив у нас молодой, талантливый, многим необходимо развиваться как в техническом плане, так и в тактическом. Сейчас эта команда находится только в начале своего пути", - заметил Воронин.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе 1 вместе с командами Литвы и Польши. В финальную стадию чемпионата Европы по итогам двухкругового турнира попадут две лучшие команды группы.