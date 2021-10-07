Российский бобслеист Александр Касьянов стал тренером сборной Южной Кореи

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Обладатель Кубка мира - 2016/17 в соревнованиях бобов-четверок россиянин Александр Касьянов стал тренером сборной Южной Кореи по бобслею и готовит эту команду к Олимпийским играм в Пекине. Об этом Касьянов сообщил ТАСС.

37-летний пилот Касьянов последний раз выходил на лед в официальных стартах в апреле, когда на чемпионате России в Сочи занял пятое место в двойках и четвертое - в четверках. Эти результаты не позволили спортсмену быть включенным в состав сборной России на централизованную подготовку к следующему сезону. Чемпионат России - 2021 был для Касьянова первым турниром после двухлетней дисквалификации.

"Весной после отбора ко мне поступило предложение стать тренером сборной Южной Кореи по бобслею, - сказал Касьянов. - И я решил попробовать себя и поработать с другой командой, мой контракт с южнокорейцами пока заключен до Олимпийских игр в Пекине. Сейчас я тренер по трассе и в данный момент нахожусь в Китае на тренировочном мероприятии, в котором также принимают участие практически все сборные, за исключением хозяев".

Собеседник ТАСС отметил, что определенный языковой барьер в общении с южнокорейскими спортсменами у него пока присутствует. "Мы общаемся на английском, но у меня, к сожалению, долгое время не было практики. Но это дело наживное, со временем все наладится. Что касается олимпийских амбиций команды Южной Кореи, то она, как и все другие сборные, очень хочет проявить на главном старте четырехлетия, но планировать какие-то медали сейчас очень тяжело", - добавил Касьянов.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета в конце 2017 года признала пилота Касьянова, а также разгоняющих Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и пожизненно запретив участвовать в Олимпийских играх. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года. В январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о двухлетней дисквалификации этих спортсменов до 12 декабря 2020 года.

Касьянов, Пушкарев и Хузин, в чьих пробах отсутствовали следы допинга, не были согласны с наказанием и в начале февраля 2019 года подали апелляции на решение IBSF в CAS. Одновременно в CAS подало иск Всемирное антидопинговое агентство, настаивающее на четырехлетнем наказании спортсменов. Суд отклонил обе апелляции, сохранив двухлетний срок дисквалификации.