Таркович: результат довлеет над словацкими футболистами в матче с россиянами

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной Словакии испытывают давление из-за результата в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу с командой России. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович.

Матч состоится в пятницу на "Ак Барс - Арене" в Казани и начнется в 21:45 мск. Ранее нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России, полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит октябрьские игры национальной команды из-за травмы.

"У сборной России не только они играют, у россиян достаточно широкий состав, есть кем заменить, - сказал Таркович. - Против нас играет то, что у россиян лучше положение в таблице. Поэтому на нас давит результат, необходимо выигрывать, отсутствие игроков не означает какого-то результата. Хорваты приехали к нам играть без [Луки] Модрича, но уехали с тремя очками".

Полузащитник словацкой сборной Ондрей Дуда также отметил, что команде хотелось бы повторить результат прошлого матча: в игре первого круга отборочного турнира словаки дома обыграли россиян со счетом 2:1. "Чтобы сохранить шансы на выход, мы должны набрать максимум очков в ближайших двух матчах, но сначала нужно выиграть в России, чтобы думать о матче в Хорватии, - отметил Дуда. - Хотим повторить победы над сборной России, один раз это удалось на крупном турнире, второй - в квалификации. Но какой смысл говорить, если другое время, другой состав. С удовольствием одержали бы победу со счетом 2:1, как в первом матче".

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная Словакии с 9 очками занимает третье место. Команда России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. На четвертой позиции располагаются словенцы (7), далее идут сборные Мальты (4) и Кипра (4).