Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии приобрел английский футбольный клуб "Ньюкасл"

ТАСС, 7 октября. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем английского футбольного клуба "Ньюкасл". Об этом сообщает пресс-служба "Ньюкасла".

Сообщается, что фонд будет владеть 100% акций клуба. Руководитель фонда Ясир аль-Румайян будет неисполнительным председателем совета директоров клуба. По данным издания Daily Mail, сумма сделки составила £305 млн (около $415 млн).

"Мы очень гордимся тем, что стали новыми владельцами "Ньюкасла", одного из самых известных клубов в английском футболе. Благодарим болельщиков за их безмерную поддержку на протяжении многих лет. Мы будем рады работать вместе с ними", - заявил аль-Румайян.

На протяжении 14 последних лет "Ньюкаслом" владел британский бизнесмен Майкл Эшли. Также он владеет сетью спортивных магазинов Sports Direct. В августе британские СМИ писали, что сделка по продаже клуба сорвалась из-за вмешательства руководства Английской премьер-лиги.

"Ньюкасл" занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Англии в текущем сезоне, в семи играх команда не одержала ни одной победы и набрала три очка. В сезоне-2020/21 "Ньюкасл" занял 12-е место в чемпионате Англии.