Россиянка Велиева завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе

ТАСС, 7 октября. Россиянка Ханум Велиева завоевала бронзовую награду чемпионата по спортивной борьбе в весовой категории до 68 кг. Турнир проходит в Осло.

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В схватке за бронзовую медаль Велиева победила канадку Оливию ди Бакко со счетом 2:1. Обладательницей второй бронзы стала американка Тамира Сток Менса. Чемпионкой стала представительница Киргизии Мээрим Жуманазарова, серебряным призером - японка Рин Миядзи.

Велиевой 22 года, она является чемпионкой Европы 2020 года. Также в ее активе серебро чемпионата Европы 2021 года. На олимпийском турнире в Токио россиянка выбыла из борьбы в 1/4 финала.

В медальном зачете сборная России занимает четвертое место, завоевав три золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Лидируют американцы (5-5-4), на втором месте располагается команда Ирана (3-3-1), на третьем - японцы (3-2-3).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Обновлено в 21:17 мск - добавлены имена победительницы и всех призеров, а также положение в медальном зачете.