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Чемпионат мира по борьбе

Женская сборная России по борьбе завоевала две медали на чемпионате мира

Бронза на счету Надежды Соколовой и Ханум Велиевой
Ханум Велиева (слева) EPA-EFE/NIC BOTHMA
Описание
Ханум Велиева (слева)
© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ТАСС, 7 октября. Женская сборная России завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Осло.

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В среду бронзовую медаль в весе до 50 кг выиграла Надежда Соколова, победившая украинку Богдану Кокозей со счетом 12:2. В четверг Ханум Велиева победила канадку Оливию ди Бакко со счетом 2:1 и завоевала бронзу в весовой категории до 68 кг.

В четверг состоялись полуфинальные встречи у борцов греко-римского стиля, в финал вышли россияне Эмин Сефершаев (до 55 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Роман Власов (до 77 кг). Адлан Акиев (до 82 кг) не сумел выйти в финал и поборется за бронзовую медаль. В финальных поединках, которые пройдут 8 октября, Сефершаев встретится с японцем Кеном Мацуи, Кутузов сразится с армянином Малхасом Амояном, Власов - с азербайджанцем Сананом Сулеймановым.

В медальном зачете сборная России занимает четвертое место, россияне завоевали три золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Первой в медальном зачете остается сборная США (5-5-4), вторыми идут японцы (4-3-3), третьими - иранцы (3-3-1).

В пятницу в квалификации выступят российские борцы греко-римского стиля Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг). Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Чемпионат мира по борьбе - 2021
МестоКомандаЗолотоСереброБронзаИтог
1США55414
2Япония43310
3Иран3317
4Россия31610
5Киргизия2125

 

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