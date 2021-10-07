Исинбаева надеется на смягчение антиковидного режима для спортсменов на Олимпиаде-2022

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 октября. /ТАСС/. Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева надеется на возможность проведения коллективного досуга и отдыха у спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом рассказала ТАСС на церемонии открытия Всероссийского форума студенческих спортивных клубов в Ростове-на-Дону.

"Единственное, за что мы болеем, чтобы спортсмены могли коммуницировать друг с другом, иметь возможность отдыха, проведения интересного коллективного досуга в Олимпийской деревне", - сказала она.

По словам Исинбаевой, МОК принимает к сведению обращения спортсменов и может принять решение по смягчению ограничений. "Спортсменам нужно отвлекаться от выступления и иметь возможность хоть какого-то досуга, не связанного со спортом. МОК принимает это к сведению", - сообщила она.

Исинбаева считает, что атмосфера на Олимпиаде в Пекине будет более праздничной, чем в Токио благодаря присутствию на трибунах китайских зрителей. "Резиденты Китая тоже могут иметь возможность там быть, и уже будет атмосфера более праздничная, чем в Токио", - резюмировала она.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.