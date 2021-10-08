Гайтюкевич: китайские бобслеисты не прибыли на тесты, чтобы скрыть секреты трассы в Пекине

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сборная Китая по бобслею не принимает участия в тестовых тренировках на новой олимпийской трассе в Пекине из-за того, что не хочет делиться с остальными командами секретами идеального прохождения виражей. Такое мнение высказал ТАСС лидер сборной России Ростислав Гайтюкевич.

С 7 по 24 октября все иностранные бобслеисты и скелетонисты, претендующие на участие в Олимпиаде-2022, впервые получили возможность для полноценных тренировок на новой санно-бобслейной трассе, где в феврале пройдет олимпийский турнир. До этого в течение двух сезонов здесь тренировались только китайские спортсмены, получившие огромный опыт и имеющие в настоящий момент большое заведомое преимущество перед остальными. Иностранцы, в свою очередь, ранее не могли приехать и испытать новую трассу по причине запрета въезда в Китай из-за коронавируса.

"Китайцы с нами сейчас не тренируются, их просто сейчас нет на трассе, - заметил Гайтюкевич. - Я думаю, это сделано специально для того, чтобы никто не узнал оптимальные траектории прохождения виражей и какие-то другие фишки. Китайскими бобслеистами руководит канадец Пьер Людерс, который на Олимпиаде в Сочи был главным тренером сборной России. Своим отсутствием китайцы создают сложности для тех, кто видит эту трассу впервые и только пытается ее освоить".

"Мне кажется, мы их вообще в октябре рядом с собой не увидим. Да, в конце месяца здесь будут тестовые соревнования, которые, думаю, хозяева трассы тоже пропустят. Они уже имеют огромный накат и сейчас спокойно тренируются где-то в другом месте", - добавил собеседник ТАСС.

Сборная Китая по бобслею и скелетону в предолимпийском сезоне ни разу не выезжала за пределы своей страны для участия в международных стартах. Все это время хозяева Олимпиады-2022 тренировались на своей трассе.

"К слову, лед нам делают пока небыстрый, и мы ездим секунды на три медленнее, чем ездили они. Мы сейчас просто катаемся и пытаемся раскусить эту трассу. Сейчас даже олимпийские чемпионы и чемпионы мира такие ошибки допускают... Но никто пока не переворачивался, что связано с низкими скоростями из-за небыстрого льда", - считает Гайтюкевич.