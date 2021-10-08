Гайтюкевич: антиковидные меры в столице будущей зимней Олимпиады очень суровые

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Меры, которые предпринимают хозяева зимних Игр - 2022 против распространения коронавируса в пекинском аэропорту, олимпийском санно-бобслейном комплексе и отеле для иностранных спортсменов, являются беспрецедентными. Такое мнение высказал ТАСС российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич, прилетевший в Китай для участия в тестовых тренировках на новой трассе.

Российские бобслеисты и скелетонисты прилетели в Пекин 5 октября вместе с коллегами из других стран на специальном авиачартере, организованном Международной федерацией бобслея и скелетона. Представители этих видов спорта стали первыми атлетами, кто получил возможность протестировать олимпийские объекты Пекина, где через четыре месяца должны стартовать зимние Игры. До этого в течение двух сезонов на местной санно-бобслейной трассе тренировались только китайские спортсмены, получившие огромный опыт и имеющие в настоящий момент большое заведомое преимущество перед остальными.

"Там, где мы сейчас находимся, антиковидные меры очень суровые, - заметил Гайтюкевич. - Весь местный персонал, который с нами общается, облачен в костюмы химзащиты, все в респираторах, очках, а сверху еще маски. В аэропорту Пекина, куда мы прилетели во вторник, на всех поверхностях белый налет, как будто на стройке очутились. Я сначала не понимал, что это, и только потом дошло, что это высохшие следы постоянной химической обработки. Я сижу и сдаю ПЦР-тест, а в метре от меня обильно поливают поверхности хлоркой".

Все участники тренировочных мероприятий на олимпийской трассе обязаны проходить ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию. Они лишены возможности выходить за периметр трассы или отеля до окончания своего пребывания в Китае.

"С моей точки зрения, трасса в Пекине не похожа вообще ни на какие другие, - добавил собеседник ТАСС. - Такого спектра виражей я нигде не видел, она очень интересная и стоит особняком от всех других. Хочется также отметить классное оснащение трассы, здесь есть буквально все. В случае, если солнце будет топить лед, здесь предусмотрена возможность укрыть трассу".

"Разминочная зона очень классная - крытая, с прорезиненным покрытием. Это не по асфальту на улице бегать, как на других трассах. Есть даже специальная зона, где можно выпить воды и перекусить, что тоже очень здорово. Такое я раньше встречал только в Южной Корее", - рассказал Гайтюкевич.