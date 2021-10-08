Олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович возглавил Федерацию хоккея Белоруссии

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович избран председателем Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организации.

Месяц назад, 8 сентября, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о пятилетней дисквалификации предыдущего главы ФХБ Дмитрия Баскова, решение было принято из-за угроз в адрес белорусских спортсменов в связи с их политическими убеждениями. Совет IIHF также определил, что Басков злоупотребил своим положением, чтобы поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко. 10 сентября Басков покинул пост президента Федерации хоккея Белоруссии.

"В пятницу в столичном Доме футбола прошла внеочередная конференция Федерации хоккея Белоруссии, на которой выбрали нового главу ассоциации. Дмитрий Басков, подавший в отставку 10 сентября, сложил полномочия, новым руководителем стал олимпийский чемпион Александр Богданович", - говорится в сообщении ФХБ.

В федерации проинформировали, что кандидатуру Богдановича на выборы внесло СДЮШОР БФСО (Белорусское физкультурно-спортивное общество) "Динамо". С марта 2020 года Богданович работал в центральном аппарате БФСО "Динамо", где отвечал за организацию подготовки спортивного резерва.

Богданович дважды становился медалистом Олимпийских игр. Вместе с младшим братом Андреем в Пекине в 2008 году он выиграл золото, а в Лондоне в 2012-м - серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1 000 метров. Новый глава ФХБ также выигрывал чемпионаты мира и Европы. В 2016-2019 годах Богданович являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.