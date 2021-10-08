Российские фигуристы получили визы и смогут выступить на Гран-при США

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы, которые ранее не имели виз в США, получили их и смогут выступить на первом этапе Гран-при. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Горшков: встать на коньки, а через год выиграть чемпионат мира — так только в кино бывает

Первый этап Гран-при пройдет в Лас-Вегасе 22-24 октября.

"Все заявленные на этап Гран-при фигуристы, у которых не было виз в США, сегодня их получили", - сказал Коган.

Ранее сообщалось, что визы уже имеют серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова. Визу не могли получить, в частности, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.