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Фигурное катание

Российские фигуристы получили визы и смогут выступить на Гран-при США

Соревнования начнутся 22 октября
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы, которые ранее не имели виз в США, получили их и смогут выступить на первом этапе Гран-при. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Первый этап Гран-при пройдет в Лас-Вегасе 22-24 октября.

"Все заявленные на этап Гран-при фигуристы, у которых не было виз в США, сегодня их получили", - сказал Коган.

Ранее сообщалось, что визы уже имеют серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова. Визу не могли получить, в частности, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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