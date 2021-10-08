Бывший врач сборной России назвал физические кондиции и погоду причинами обилия травм

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Основными причинами большого количества травм в сборной России по футболу перед отборочными играми чемпионата мира 2022 года являются проблемы с физическими кондициями игроков, борьба с менее техничными игроками в матчах клубных чемпионатов и более холодная погода. Такое мнение ТАСС высказал бывший врач московского "Спартака" и сборной России Юрий Васильков.

"У нас в спорте так бывает, к сожалению, - то мало травм, то много. Можно сказать, что это стечение обстоятельств, так как это контактный вид спорта. Треть сезона, можно сказать, мы уже преодолели, и вопрос физических кондиций некоторых игроков вызывает сомнения, не так технически вооружены некоторые футболисты, особенно из команд нижней половины таблицы: они добавляют бед, когда во время приема мяча атакуют игрока, получается такой вынужденный травматизм. Если взять научный подтекст: наступает другое время года, более холодное, из-за чего игроку приходится бороться уже не только с мячом, но и с плохой погодой, минусовой или нулевой температурой, и это тоже сказывается на физических кондициях, они теряются, это тоже сказывается на травматизме", - сказал Васильков.

"Но мы травмы умеем лечить. Хорошо, что, кроме спартаковца [Эсекьеля] Понсе, который из-за операции на мениске не сможет играть три месяца, остальные травмы не такие долгие. Думаю, что недели полторы - три, и все встанет на свои места. Это наш видовой процесс для медицинского сектора, мы к этому готовы, у нас все есть", - добавил собеседник ТАСС.

Также Васильков отметил, что потери могут сказаться на результатах команды в предстоящих матчах. "Конечно, на качестве игры отсутствие важных игроков может сказаться. Но взяли резерв, сегодня посмотрим, как они будут справляться", - сказал он.

Сборная России встретится в ближайших отборочных матчах с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).