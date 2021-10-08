Минспорт признал спортивную скакалку общероссийским видом спорта

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство спорта России включило роуп-скиппинг (спортивную скакалку) во всероссийский реестр видов спорта в качестве вида, развитие которого осуществляется на общероссийском уровне. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также были утверждены следующие дисциплины роуп-скиппинга - вольные упражнения, вольные упражнения в группе, прыжки за 30 секунд, прыжки за 180 секунд, двойные и тройные прыжки, прыжки вчетвером, прыжки через две скакалки одного, двух и четырех человек, а также командные соревнования.

Помимо этого, в качестве видов спорта, не являющихся национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными и развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, были признаны один из стилей карате - киокушин - и стрельба на дальние дистанции. Также в американский футбол была включена дисциплина "флаг-футбол", в которой игроки вместо того, чтобы сбить соперника срывают с него ленточку. В бокс были включены весовые категории до 63,5 кг, до 71 кг и до 86 кг.