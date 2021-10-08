Федерация признала неудовлетворительными результаты женской сборной России по волейболу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) поставил неудовлетворительную оценку женской сборной России за выступления на международных турнирах в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

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Женская сборная России под руководством Серджо Бузато в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио проиграла команде Бразилии со счетом 1-3. На чемпионате Европы российские волейболистки на той же стадии уступили итальянкам (0-3).

"Оценка результатов выступлений мужской сборной России на международной арене в текущем сезоне была признана "удовлетворительной" (с вынесением на тренерский совет разбор основных ошибок), выступление женской сборной - "неудовлетворительно", - говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что члены президиума отметили положительную динамику в выступлении женской сборной России на Олимпиаде.

Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в Токио, в финале уступив французам (2-3). В четвертьфинале чемпионата Европы россияне проиграли полякам (0-3).

Члены президиума также особо отметили историческое выступление мужской команды по пляжному волейболу. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами Олимпийских игр.