В федерации шахмат оценили шансы Горячкиной в суперфинале чемпионата России среди мужчин

УФА, 8 октября. /ТАСС/. Шахматистка Александра Горячкина, которая сыграет в суперфинале чемпионата России среди мужчин, способна показать достойное выступление. Такое мнение на пресс-конференции высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский.

Трехкратная чемпионка России стала первой женщиной, которая сыграет в мужском чемпионате страны. Гроссмейстер отобралась в суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место.

"Когда ты переходишь на качественно новый уровень, обычно нужно адаптироваться и потом уже показать все, на что ты способен, - отметил Глуховский. - Поэтому, если говорить о перспективах победы Александры в мужском суперфинале, они мне представляются еще пока неявными. Просто потому что это другой уровень игры, сопротивления соперника, сложности. Александра пока в таких сложных турнирах не играла, но, с другой стороны, она совсем молодая, очень прогрессирующая, явно одна из сильнейших шахматисток мира. Победа будет, мне кажется, огромной сенсацией, но ее достойное выступление мы вправе ожидать".

Горячкиной 23 года. В 2019 году россиянка проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин пройдут с 9 по 20 октября в Уфе. Соревнования проводятся в рамках программы "Шахматы в музеях".