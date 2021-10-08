В "Химках" рассказали о характере травмы футболиста Глушакова

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Покинувший расположение сборной России футболист подмосковных "Химок" Денис Глушаков получил мышечное повреждение и будет тренироваться по индивидуальной программе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Химок".

Глушаков впервые с 2018 года был вызван в сборную России. В среду полузащитник покинул расположение национальной команды, которая проведет отборочные матчи на чемпионат мира со словаками (8 октября) и словенцами (11 октября).

"Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе. Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского "Арсенала" он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе", - сообщили в пресс-службе.

Глушакову 34 года. На его счету 57 игр и пять голов в составе национальной команды. В нынешнем сезоне Глушаков провел 11 матчей за "Химки", в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.