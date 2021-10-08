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Олимпиада-2022 в Пекине

Быков: НХЛ - капризная лига и может передумать отпускать игроков на Олимпиаду

НХЛ ранее предупреждала, что до 10 января может отменить решение об участии игроков в Олимпиаде, если сочтет эпидемиологическую обстановку в Китае опасной
Вячеслав Быков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вячеслав Быков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подготовка к Олимпийским играм 2022 года в Пекине должна строиться с учетом того, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) может передумать отпускать игроков на турнир. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

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В пятницу было объявлено, что выступающие в НХЛ нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский стали первыми игроками, вошедшими в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

"Безусловно, олимпийское золото не зависит от того, какую лигу представляет тот или иной игрок, - сказал Быков. - Олимпийская медаль ценна сама по себе. Но тот факт, что игроки НХЛ примут участие в Играх, придает дополнительное внимание и мотивацию и, безусловно, даст большую пищу для размышления специалистам на тему того, в каком направлении будет развиваться хоккей. В этом я вижу только позитив - в турнире, который проходит раз в четыре года, примут участие лучшие игроки мира".

"Но НХЛ - капризная лига, и она оставляет за собой право в последний момент передумать. Но мы в любом случае будем переживать за нашу сборную, вне зависимости от того, поедут ее игроки или нет, - добавил он. - Задача нашей команды была, есть и всегда будет - завоевать олимпийское золото, и сейчас будет вдвойне важно подтвердить статус олимпийских чемпионов".

НХЛ ранее предупреждала, что до 10 января может отменить решение об участии игроков в Олимпиаде, если сочтет эпидемиологическую обстановку в Китае опасной. Выбор первой тройки игроков Быков оценивать не стал. "Это прерогатива тренерского штаба, им решать, кого вызывать. Я не вправе давать давать рекомендации, как болельщик буду переживать за нашу сборную, а кто поедет - решать тренерскому штабу", - сказал он.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В Пекине турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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