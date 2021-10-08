Путин поручил обеспечить проведение международных спортивных игр "Дети Азии" в Приморье

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии" во Владивостоке в следующем году, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Приморского края обеспечить подготовку и проведение в 2022 году в г. Владивостоке VII Международных спортивных игр "Дети Азии", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Доклад по данному вопросу президент ожидает до 10 декабря текущего года и до 20 сентября следующего.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты и страны.