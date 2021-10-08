Путин поручил провести Спартакиаду учащихся по зимним видам спорта в Сочи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился организовать мероприятия Спартакиады учащихся России по зимним видам спорта на объектах олимпийского наследия в Сочи. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.