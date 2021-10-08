Путин поручил провести Спартакиаду учащихся по зимним видам спорта в Сочи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился организовать мероприятия Спартакиады учащихся России по зимним видам спорта на объектах олимпийского наследия в Сочи. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с администрацией Краснодарского края, администрацией федеральной территории "Сириус" и Ассоциацией общероссийских общественных организаций "Ассоциация зимних олимпийских видов спорта" при участии заинтересованных организаций принять меры по проведению на объектах инфраструктуры, созданных для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, Спартакиады учащихся России по зимним видам спорта", - указывается в документе.
Срок исполнения обозначен до 20 декабря.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, врио главы федеральной территории Сириус Андрей Столяров и глава Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Владимир Кожин.