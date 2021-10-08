Футбольного арбитра Казарцева отстранили от работы до конца года

ТАСС, 8 октября. Российский футбольный арбитр Василий Казарцев отстранен от работы до конца года. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил и. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ), глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

"Я принял решение отстранить его до конца года, дальше думать будем, что делать. Он показал довольно хорошие результаты в Футбольной национальной лиге. Самое непонятное, Казарцев считается главным экспертом в системе видеоассистента рефери среди судей", - сказал Хачатурянц.

В субботу Казарцев в качестве видеоассистента рефери работал на матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Краснодар" (0:0). В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, принял решение не назначать пенальти за игру рукой в штрафной площади защитника армейцев Игоря Дивеева. В воскресенье после заседания экспертно-судейской комиссии РФС Казарцев был отстранен от работы видеоассистентом на матче между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" (0:1).

Казарцеву 41 год, с 2012 года он обслуживал матчи чемпионата России. Ранее Казарцева отстраняли от работы на матчах чемпионата страны в 2020 году после ошибки в матче первого тура РПЛ между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2), оба гола "Сочи" забил с пенальти. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным, Казарцев и Алексей Еськов, отвечавший в том матче за систему VAR, были приглашены для прохождения проверки на полиграфе. По итогам проверки РФС заявил, что оба арбитра успешно прошли ее, Казарцев был отстранен на неопределенный срок, однако вернулся к работе в октябре 2020 года.