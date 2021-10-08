Билялетдинов: Овечкин, Кучеров и Василевский заслуженно попали первыми на Олимпиаду

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также вратарь Андрей Василевский заслуженно оказались в числе первых трех хоккеистов, которые попали в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Зинэтула Билялетдинов.

Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Руководство Федерации хоккея России в пятницу назвало первых трех игроков, которые попали в состав национальной сборной на Олимпиаду-2022. Ими стали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Василевский, Кучеров (оба - "Тампа") и Овечкин ("Вашингтон"). Хоккейные федерации, кроме китайской, до пятницы включительно назвали по три игрока, которые выступят на Олимпиаде. Расширенные составы команд будут обнародованы до 15 октября, а предварительные - в январе.

"Это ведущие игроки своих команд и будут лидерами в нашей команде. Я считаю, что их заслуженно назвали первыми, так как это ключевые хоккеисты", - сказал Билялетдинов.

36-летний Овечкин играл под руководством Билялетдинова на Олимпиаде 2014 года в Сочи. "Мастерство Овечкина позволяет ему играть на высоком уровне - он один из хоккеистов, которые постоянно забивают. Он продолжит держать свою планку", - отметил Билялетдинов.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля - с чехами.