Россиянин Сефершаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе

ТАСС, 8 октября. Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Осло.

В финальной схватке россиянин уступил японцу Кэну Мацуи со счетом 1:7.

Сефершаеву 23 года, он родом из Симферополя, мастер спорта России международного класса. Сефершаев является чемпионом Европы 2021 года, обладателем Кубка мира 2020 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.