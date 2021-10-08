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Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Сефершаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе

В финале спортсмен россиянин уступил японцу Кэну Мацуи
Эмин Сефершаев (слева) Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Эмин Сефершаев (слева)
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 8 октября. Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Осло.

В финальной схватке россиянин уступил японцу Кэну Мацуи со счетом 1:7.

Сефершаеву 23 года, он родом из Симферополя, мастер спорта России международного класса. Сефершаев является чемпионом Европы 2021 года, обладателем Кубка мира 2020 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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