Фазель: вопрос участия китайских хоккеистов на ОИ-2022 может решиться после игр в ноябре

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) может вынести решение по участию мужской сборной Китая на Олимпийских играх после проведения командой контрольных матчей в ноябре. Об этом ТАСС рассказал почетный президент IIHF Рене Фазель.

В конце сентября президент IIHF Люк Тардиф рассказал агентству AFP, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Пресс-служба IIHF сообщила ТАСС, что совет организации рассмотрит вопрос, связанный с выступлением китайцев на Олимпиаде, в ноябре. На данный момент за исключением китайцев все мужские сборные, участвующие в Олимпийских играх, назвали по три игрока, которые выступят на Играх.

"Утром я говорил с офисом IIHF, и первый вопрос касался годности допуска китайской команды. У нас очень строгие правила по отношению к допуску [на международные турниры], - сказал Фазель. - Для игр за национальную команду Китая хоккеисты должны либо сыграть там два сезона, либо выступать за "Куньлунь Ред Стар", который не может выступать в Китае с прошлого года. И мы будем считать это за один год".

"Мы очень внимательно проверяем допуск игроков к матчам за сборную. Думаю, в ноябре будет несколько контрольных матчей сборной, но еще непонятно, что это за игры. Я знаю, что офис IIHF работает над тем, чтобы китайская команда могла сыграть на Олимпиаде, но там не все просто", - добавил Фазель.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборные предоставят расширенные списки игроков до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.