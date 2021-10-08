Россия примет Всемирные зимние корпоративные игры в 2023 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Всемирные зимние корпоративные игры в 2023 году пройдут в России. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев.

Такое решение было принято на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной федерации корпоративного спорта, которое прошло в пятницу в Афинах.

"Мы выиграли право проведения Всемирных зимних корпоративных игр в России. Это спортивные Игры уровня Олимпиады, только для любителей. В мире это направление развивается уже не первый год, с этого года к движению присоединилась и Россия, и сразу же мы подали заявку на проведение Игр в нашей стране. Мы планируем, что Россия станет настоящей спортивной державой, мы готовы провести Игры в 29 дисциплинах", - заявил Галаев.

Планируется, что Игры состоятся в феврале 2023 года в Москве. В мероприятии примут участие около 5 тыс. человек из более 40 стран мира. В программе планируется проведение соревнований по таким видам спорта, как лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд.

Россия в 2019 году стала членом Европейской и Всемирной федераций корпоративного спорта (WFCS/EFCS), которые объединяют спортсменов-любителей из более 40 стран. Организация была создана 2 июня 2014 года президентом Европейской федерации корпоративного спорта (EFCS) Дидье Бейсером и спортивными организациями компаний в Азии. Официальным представителем от России стало Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы".

С 6 по 10 октября в Греции проходят Всемирные летние корпоративные игры. Сборная России в составе 170 человек впервые принимает участие в соревнованиях. Россияне на данный момент завоевали девять медалей - семь золотых, серебряная и бронзовая.