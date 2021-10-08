Хачатурянц заявил, что сегодня коррупция в судействе РПЛ невозможна

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Коррупция в судействе в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) сегодня невозможна. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил и. о. президента РПЛ, глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

В пятницу Хачатурянц в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что арбитр Василий Казарцев отстранен от работы до конца года. Катализатором данного решения стал матч в рамках 10-го тура РПЛ между московским ЦСКА и "Краснодаром" (0:0), на котором Казарцев работал в качестве видеоассистента рефери. В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, принял решение не назначать пенальти за игру рукой в штрафной площади защитника армейцев Игоря Дивеева.

"Я вас, наверное, удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна, - сказал Хачатурянц. - Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер. Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ, но эти ошибки не связаны с коррупцией - они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами - страхом, неуверенностью и так далее".