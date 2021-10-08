Баскетболисты УНИКСа потерпели второе поражение подряд в Евролиге

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл со счетом 80:88 в овертайме "Монако" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком у УНИКСа стал Марио Хезонья, набравший 17 очков. У "Монако" больше всех очков на счету Донты Холла (16).

УНИКС потерпел второе поражение подряд, на старте турнира казанцы уступили петербургскому "Зениту" (69:70). "Монако" одержал вторую победу кряду. В следующем матче российский клуб встретится на своей площадке с германской "Баварией" 12 октября, "Монако" днем позднее сыграет с испанским "Реалом" в гостях.

УНИКС пробился в Евролигу впервые с сезона-2014/15, дойдя в прошлом розыгрыше Еврокубка до финала. Всего в Евролиге текущего сезона выступают три российских клуба - УНИКС, ЦСКА и "Зенит".