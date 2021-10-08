Сборная Германии одержала волевую победу над румынами в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 8 октября. Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Румынии в матче седьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Гамбурге.

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

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Забитыми мячами у победителей отметились Серж Ганбри (52-я минута) и Томас Мюллер (81). У проигравших отличился Янис Хаджи (9).

В других матчах группы J сборные Армении и Исландии сыграли вничью (1:1), сборная Северной Македонии со счетом 4:0 разгромила команду Лихтенштейна. В турнирной таблице первое место занимает команда Германии (18 очков), далее идут команды Северной Македонии (12), Армении (12), Румынии (10), Исландии (5) и Лихтенштейна (0).

В группе G сборная Нидерландов обыграла команду Латвии со счетом 1:0, черногорцы оказались сильнее команды Гибралтара (3:0). Сборные Норвегии и Турции сыграли вничью (1:1). В турнирной таблице первое место занимает сборная Нидерландов (16 очков), далее идут команды Норвегии (14), Турции (12), Черногории (11), Латвии (5) и Гибралтара (0).

В матчах группы Е сборные Чехии и Уэльса сыграли вничью (2:2), команда Эстонии обыграла белорусов (2:0). В турнирной таблице первое место занимает сборная Бельгии (16 очков), далее располагаются команды Чехии (8), Уэльса (8), Эстонии (4) и Белоруссии (3).

На чемпионат мира отберутся победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах. Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.