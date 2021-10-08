Газзаев: качество игры сборной России по футболу необходимо значительно улучшать

Россияне обыграли команду Словакии в Казани со счетом 1:0.

"Важная победа, но если говорить про качество игры, то, безусловно, его надо значительно улучшать. Вся наша игра была построена практически на контратаках: мы два тайма оборонялись, но хотел бы подчеркнуть, что важен был результат. Словаки владели мячом в процентном соотношении примерно 70 на 30. Я бы отметил в качестве лучшего игрока нашего вратаря [Матвея] Сафонова - он безупречно сыграл и выручил команду", - сказал Газзаев.

"Будем надеяться, что если при такой игре заработаем дальше очки, это уже хорошо. Поэтому хотел бы поздравить нашу команду с победой, так как матч был важнейшим. Очки сейчас терять нельзя", - добавил он.

В следующем матче россияне сыграют с командой Словении в Мариборе 11 октября.