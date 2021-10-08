{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Газзаев: качество игры сборной России по футболу необходимо значительно улучшать

Бывший главный национальной команды отметил, что в матче со словаками важен был результат

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским футболистам необходимо значительно улучшать качество игры в последующих играх отборочного турнира чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

На эту тему
Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира
Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

Россияне обыграли команду Словакии в Казани со счетом 1:0.

"Важная победа, но если говорить про качество игры, то, безусловно, его надо значительно улучшать. Вся наша игра была построена практически на контратаках: мы два тайма оборонялись, но хотел бы подчеркнуть, что важен был результат. Словаки владели мячом в процентном соотношении примерно 70 на 30. Я бы отметил в качестве лучшего игрока нашего вратаря [Матвея] Сафонова - он безупречно сыграл и выручил команду", - сказал Газзаев.

"Будем надеяться, что если при такой игре заработаем дальше очки, это уже хорошо. Поэтому хотел бы поздравить нашу команду с победой, так как матч был важнейшим. Очки сейчас терять нельзя", - добавил он.

В следующем матче россияне сыграют с командой Словении в Мариборе 11 октября.

Теги
Газзаев, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
Суперфинал чемпионата России по шахматам
Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам стартуют в субботу в Уфе
Соревнования завершатся 20 октября
Читать полностью