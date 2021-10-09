{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Хачатурянц: Карпин своевременно провел все замены в матче со словаками

И. о. президента Российской премьер-лиги отметил, что главный тренер сборной убрал футболистов, у которых не пошла игра

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вовремя провел замены в матче со словаками, что повлияло на итоговый результат. Такое мнение журналистам высказал и. о. президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Россияне обыграли команду Словакии в Казани в отборочном турнире чемпионата мира со счетом 1:0.

"Впечатление прекрасное - есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра, - сказал Хачатурянц. - Мне кажется, что очень здорово провел все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера".

В следующем матче сборная России сыграет с командой Словении в Мариборе 11 октября.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболуХачатурянц, Ашот Рафаилович
Суперфинал чемпионата России по шахматам
Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам стартуют в субботу в Уфе
Соревнования завершатся 20 октября
Читать полностью