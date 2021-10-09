Хачатурянц: Карпин своевременно провел все замены в матче со словаками

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вовремя провел замены в матче со словаками, что повлияло на итоговый результат. Такое мнение журналистам высказал и. о. президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Россияне обыграли команду Словакии в Казани в отборочном турнире чемпионата мира со счетом 1:0.

"Впечатление прекрасное - есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра, - сказал Хачатурянц. - Мне кажется, что очень здорово провел все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера".

В следующем матче сборная России сыграет с командой Словении в Мариборе 11 октября.