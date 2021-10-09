Колосков: вратарь сборной России Сафонов сыграл в свою силу и не сделал ничего особенного

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов в матче против команды Словакии сыграл на своем уровне и не сделал ничего особенного. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Россияне со счетом 1:0 обыграли команду Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, на 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр.

"Если команда победила, значит заслуженно, других определений быть не может, с другой стороны, можно считать, что сборная исчерпала сегодня свой лимит везения, потому что словаки играли, конечно, лучше, - сказал Колосков. - Об этом говорит статистика: 72% владения мячом против 28%, в два раза больше ударов, голевых моментов. Но футбол такая штука, где эпизоды решают все: в данном случае эпизод с автоголом определил результат матча. Поэтому здесь можно сказать, что хорошо все, что хорошо кончается, как бы не складывалась игра, результат является определяющим, мы сохраняем реальные шансы на то, чтобы побороться за путевку на чемпионат мира".

"Вся оборона сыграла очень надежно, особенно во втором тайме. Карпин сделал замены, поменял тактику, которая и привела к тому, что у наших ворот стало меньше опасных моментов. Сафонов сыграл в свою силу, я бы не назвал его героем матча. Да, один раз он очень здорово выручил, но нельзя сказать, что его там много бомбили, а он выручал, он просто сыграл на том уровне, на котором может играть, ничего особенного не сделал", - отметил собеседник ТАСС.

Сборная России занимает второе место в группе Н, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.