Сафонов заявил, что был рад вернуться в ворота сборной России в матче со словаками

ТАСС, 9 октября. Вратарь сборной России Матвей Сафонов был рад вновь выйти в составе национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира против команды Словакии. Об этом он сказал телеканалу "Матч ТВ" .

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

Россияне одержали победу со счетом 1:0. Сафонов защищал ворота национальной команды во встречах группового этапа чемпионата Европы 2021 года с командами Финляндии (1:0) и Дании (1:4).

"Очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась, заслуга всех, что получилось не пропустить. Ребята устали, это видно, очень тяжелая игра была как морально, так и физически. Я думаю, основная причина нашего успеха - это стремление к победе, все выложились на сто процентов", - сказал Сафонов.

"Естественно был рад, что попал в основу. Я просто хотел вернуться и почувствовать эту атмосферу еще раз", - добавил голкипер.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.