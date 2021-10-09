Дюков отметил, что видит прогресс в работе Карпина со сборной России по футболу

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оперативно реагировал на игровые изменения в матче против команды Словакии, в его работе чувствуется прогресс. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

Российские футболисты в пятницу обыграли команду Словакии в домашнем мачте отборочного раунда чемпионата мира 2022 года со счетом 1:0.

"Игра была непростой, по качеству игры есть вопросы. Вы знаете, что есть кадровые проблемы, важно было победить, что мы и сделали, - сказал Дюков. - Вижу прогресс у Карпина. Сегодня мы видели, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит коррективы, это не может не радовать".