{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Дюков отметил, что видит прогресс в работе Карпина со сборной России по футболу

Российские футболисты в пятницу обыграли команду Словакии в домашнем мачте отборочного раунда чемпионата мира 2022 года со счетом 1:0

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оперативно реагировал на игровые изменения в матче против команды Словакии, в его работе чувствуется прогресс. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

На эту тему
Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира
Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

Российские футболисты в пятницу обыграли команду Словакии в домашнем мачте отборочного раунда чемпионата мира 2022 года со счетом 1:0.

"Игра была непростой, по качеству игры есть вопросы. Вы знаете, что есть кадровые проблемы, важно было победить, что мы и сделали, - сказал Дюков. - Вижу прогресс у Карпина. Сегодня мы видели, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит коррективы, это не может не радовать".

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Карпин: газон стадиона в Казани на матче Россия - Словакия был не лучшего качества
В пятницу россияне со счетом 1:0 обыграли команду Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года
Читать полностью