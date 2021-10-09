Галактионов: ответственность за результат сдерживала футболистов молодежной сборной России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Степень ответственности за результат сдерживала футболистов молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) в отборочном матче на чемпионат Европы 2023 года с командой Северной Ирландии. Об этом рассказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча завершилась победой российской команды на своем поле со счетом 1:0.

"В подсознании у ребят степень ответственности за результат немножко их психологически сдерживала, хотя мы в перерыве акцентировали внимание на том, что нельзя садиться глубоко, необходимо продолжать встречать высоко. Но глобально и стратегически мы сохранили структуру игры", - отметил Галактионов.

"Выполнять все, о чем мы говорили перед матчем, удавалось временами. Мы нацеливали нашу команду на агрессивное давление и активные действия на чужой половине поля. Но, в то же время, когда мяч был у нас, необходимо было стараться быстро принимать решения, быстрее двигать мяч и искать свободные пространства между линиями в зонах соперника. У нас были достаточно неплохие подготовительные фазы в игре, но в завершении нам не хватало остроты", - добавил он.

Сборная России после трех туров занимает второе место в группе С с шестью очками, лидирует команда Испании, набравшая девять очков. Третье место занимает сборная Мальты (3 очка), далее идут команды Словакии (3), Литвы (3) и Северной Ирландии (3). Победители и лучшая команда среди вторых сборных из девяти групп напрямую попадут в финальный турнир.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировались на Игры. Сборная России ни разу не попадала на Олимпиаду. Сборная СССР в 1988 году выиграла олимпийский турнир.