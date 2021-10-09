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ЧМ-2022 по футболу

Дюков считает, что Дзюба находится в хорошей форме и может помочь сборной России

Нападающий "Зенита" попал в список игроков на октябрьские матчи, однако отказался от приглашения, заявив, что находится в неоптимальной форме

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба набрал хорошую форму и может помочь сборной России по футболу в матчах отбора на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Россияне со счетом 1:0 обыграли команду Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, на 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр.

"Для нас каждый матч решающий, все важны", - сказал Дюков.

Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения на пост главного тренера сборной Валерия Карпина. 21 сентября нападающий сообщил телеканалу "Матч ТВ", что отказался от приглашения в команду, а позже Карпин объяснил, что Дзюба, по его собственным словам, находится в неоптимальной форме.

"Дзюба? Он посчитал, что не может помочь сборной, главный тренер считал по-другому, поэтому пригласил. Артем набрал хорошую форму, мог бы помочь команде", - добавил президент РФС.

Сборная России занимает второе место в группе Н, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.

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