Вайсс: сборная Словакии по игре не заслуживала поражения в матче с россиянами

Сборная Словакии уступила россиянам со счетом 0:1 в отборочном матче чемпионата мира, на 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр.

"У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь, удача была на стороне России, - сказал Вайсс. - Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота".

"Вы полностью обороняетесь и можете добиться своей цели. Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звездные футболисты, такие как Александр Головин, Артем Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду", - подчеркнул Вайсс.