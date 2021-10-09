Тренер сборной Словакии Таркович заявил, что разочарован поражением в матче против россиян

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Поражение в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России стало большим разочарованием для словаков, команда показала хорошую игру. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович.

В пятницу россияне обыграли команду Словакии со счетом 1:0.

"Это большое разочарование, для меня особенно, мы действительно могли показать результат, стремились набирать очки, это была, наверное, лучшая игра. В своей штрафной совершили ошибку, в чужой нам не хватает уровня", - сказал Таркович.