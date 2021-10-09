Овечкин не смог доиграть предсезонный матч НХЛ из-за повреждения

В первом периоде Овечкин попытался применить силовой прием к форварду Тревису Конечны, после чего упал на лед. Позднее россиянин поднялся и отправился в раздевалку. Сообщается, что у него повреждение нижней части тела.

В четверг стало известно, что Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (оба - "Тампа") стали первыми хоккеистами, вошедшими в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Овечкин является лидером "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1 197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1 320). 27 июля столичный клуб заключил новый контракт с нападающим сроком на пять лет.