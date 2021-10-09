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НХЛ

Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Коламбус" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:3

ТАСС, 9 октября. "Сент-Луис" дома со счетом 7:3 обыграл "Коламбус" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (7-я минута), Джейк Уолман (9), Дэвид Перрон (16), Джеймс Нил (24), Роберт Бортуццо (29), Джордан Кайру (36), Тайлер Бозак (48). У "Коламбуса" отличились Эмиль Бемстрем (44, 57), Брендан Гаунс (60).

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич отметился голевой передачей в эпизоде с голом Уолмана. Его одноклубник Иван Барбашев не сумел отличиться.

В другом матче игрового дня "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" (5:3), нападающий столичной команды Александр Овечкин не сумел завершить встречу из-за повреждения.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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