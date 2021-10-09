Хоккеист "Вашингтона" Оши уверен, что Овечкин быстро восстановится после повреждения

ТАСС, 9 октября. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин должен быстро восстановиться после повреждения, полученного в предсезонном матче. Об этом заявил нападающий команды Ти Джей Оши, комментарий которого приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл в Twitter .

Овечкин получил повреждение в ночь на субботу в игре против "Филадельфии". В первом периоде россиянин попытался применить силовой прием к форварду Тревису Конечны, после чего упал на лед. Позднее Овечкин поднялся и отправился в раздевалку, он не смог продолжить встречу. Пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что у него повреждение нижней части тела.

"Он крепкий парень. Неприятно видеть, как Овечкин лежит там, но, без сомнений, он быстро восстановится и продолжит забивать голы", - сказал Оши.

"Всегда, когда игрок покидает лед, становится неспокойно, - отметил главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт. - Завтра Овечкина еще раз обследуют, после чего будет принято решение по допуску его на тренировку".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Овечкин является лидером "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1 197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1 320). 27 июля столичный клуб заключил новый контракт с нападающим сроком на пять лет.