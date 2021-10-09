В Федерации тенниса России отметили подготовку Рио-де-Жанейро к пляжному чемпионату мира

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /ТАСС/. Командный чемпионат мира по пляжному теннису в Рио-де-Жанейро проходит "не хуже чем в Москве", принимавшей предыдущие восемь турниров. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Дмитрий Вихарев.

"Естественно, трудно сравнивать Москву и Рио-де-Жанейро: разные климатические пояса, тут есть океан. Но, учитывая, что в Бразилии пляжные виды спорта развиты на достаточно высоком уровне, здесь не хуже чем в Москве", - поделился Вихарев впечатлениями от спортивного мероприятия, проходящего на пляже Копакабана. Он отметил наличие высокого интереса к стартовавшему 5 октября турниру у местной публики. "Впервые в жизни я увидел, как в кафе люди сидят и на большом экране смотрят пляжный теннис", - сказал он.

Как сообщает корр. ТАСС, желающим посмотреть на выступления национальных команд приходится подолгу стоять в очереди на набережной, прежде чем попасть на площадку турнира. Те, кто оказался внутри, затем снова ожидают, на этот раз у входа на трибуны, когда там освободится место. Согласно действующим в настоящий момент в городе санитарным правилам, их заполняемость не должна превышать 50% от общей вместимости.

"Хотелось бы избавиться уже наконец от этого проклятия в виде ковида. Если бы не он, здесь было бы не 2 тыс. зрителей, а около 10 тыс., как нам сказали сами организаторы", - заявил Вихарев, отметив, что, если в следующем году турнир снова будет проходить в Рио-де-Жанейро, на Копакабане построят более вместительную арену.

"Здесь собрались сильнейшие"

По словам вице-президента ФТР, на турнир приехали сильнейшие команды. "Большинство из них мы уже давно знаем. Сюрпризов здесь не бывает", - сказал Вихарев.

Помимо команды ФТР, в командном чемпионате мира принимают участие сборные Арубы, Болгарии, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Испании, Италии, Кюрасау, Мексики, Португалии, Пуэрто-Рико, Франции, Чили, Эквадора и Японии. Параллельно с матчами профессионалов проходят состязания юниорских команд.

Российские атлеты подошли к соревнованиям "в боевой готовности", отметил представитель федерации. "В составе Никита Бурмакин, который сейчас третий в мире по рейтингу. Сильнейшие из сильнейших с нашей стороны здесь", - пояснил он. Обыграв представителей Арубы, Болгарии и Пуэрто-Рико, россияне с первого места в группе вышли в четвертьфинал, где обыграли французов. В субботу российской команды предстоит сразиться с действующими чемпионами и хозяевами турнира бразильцами за право выйти в финал первенства.

Родиной пляжно тенниса считают Италию, которая долгое время доминировала в этом виде спорта. Только после признания его Международной федерацией тенниса (ITF) в 2007 году начались международные соревнования. В России пляжный теннис развивается с 2008 года под эгидой ФТР. С 2012 года Москва восемь раз принимала командные чемпионаты мира.

По мнению Вихарева, у этого вида спорта хорошие перспективы в России. "Так называемый младенец, недавно родившийся, оказался акселератом. Все больше и больше городов начинают играть в пляжный теннис. У нас есть структура, календарь соревнований, мы находимся в едином календарном плане министерства спорта. И эта структура позволяет методично и динамично развиваться и идти вперед", - сказал представитель ФТР.

Опыт проведения турнира в Рио-де-Жанейро Вихарев считает позитивным. "Я не думаю, что нужно куда-то передвигать его в ближайшие год-два", - отметил он. Вместе с тем, для дальнейшей популяризации пляжного тенниса география таких состязаний должна расширяться, уверен Вихарев. "Россия сделала свое дело - мы проводили его восемь лет подряд. И чем больше точек на планете будут проводить такие крупные соревнования, тем лучше для развития вида спорта", - добавил представитель ФТР.